Nikaragua, İspanya'daki büyükelçisini geri çekme kararı aldı - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, "iç işlerine müdahale edildiği" gerekçesini göstererek, İspanya'dan büyükelçisini geri çekeceğini duyurdu.

Bölge basınında çıkan habere göre, Nikaragua hükümeti, İspanya'daki Madrid Büyükelçisi Carlos Midence'ye yönelik "Diplomatik çalışmayı imkansız kılan, sürekli baskı ve müdahaleci tehditler" olduğunu belirterek, Midence'nin geri gelmesi talimatını verdi.

Uzun süredir siyasi ve ekonomik bir krizden geçen Nikaragua, başta ABD, AB ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere gergin bir süreçten geçiyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Nikaragua'da, 7 Kasım 2021'de düzenlenen seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, ülkede adil, özgür ve rekabetçi bir seçim olmadığını savunarak, muhaliflerin ve gazetecilerin serbest bırakılmasını istemişti.

Seçim

Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, 7 Kasım 2021'de yapılan seçimleri 4. kez kazanarak 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Seçime tepkiler

ABD yönetimi, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin hileli ve güvenilir olmayacağı savunulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiği" bildirilmişti.

Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.