Nikaragua Ligi'nde finalistler belli oluyor! CANLI BAHİS keyfi iddaa'da...

Bu bir ilandır



ESTELI - DIRIANGEN



Nikaragua Liga Primera'nın Clausura etabında normal sezonu 2. sırada bitiren Esteli, yarı finalin ilk maçında, deplasmanda Diriangen'i Oscar Acevedo'nun golüyle 1-0 yendi ancak önemli isimlerden Richard Rodriguez, gördüğü kırmızı kart nedeniyle rövanşta takımını yalnız bırakacak.



Diriangen de Esteli ile aynı puanı toplamış fakat genel averajla 3. sırada yer almıştı. İki takım arasındaki son 6 maçta rakibine sadece 1 kez kaybeden Diriangen, Estadio Independencia'da ise yaklaşık 4.5 yıldır kazanamıyor!



MANAGUA FC - FERRETTI



Apertura yarı finalinde de karşı karşıya gelen Managua FC ile Ferretti, 2-2'lik iki maç oynamış ve finale giden takım penaltı atışlarıyla Managua FC olmuştu.



Clausura etabındaki normal sezon maçlarını da 1-0'lık skorlarla kazanan Managua FC, Ferretti'ye karşı 5 maçtır kaybetmiyor - 3 maçtır da kalesini gole kapatmayı başardı.



Yarı final ilk maçında, Estadio Nacional'de 0-0'lık eşitlik vardı. Rövanşta da eğer 90 dakika içerisinde gol çıkmazsa finale adını yazdıracak takımı uzatmalar, uzatmalarda da eşitlik devam ederse penaltı atışları belirleyecek.



%46'lık kesim rövanşta da Esteli'ye güveniyor...



Esteli'nin bu sezon attığı goller! İzleyelim...











