Nikaragua parlamentosu, 92 STK'nin daha faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
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Nikaragua parlamentosu, 92 STK'nin daha faaliyetlerini durdurdu

16.06.2022 08:48
Nikaragua parlamentosu, 92 STK'nin daha faaliyetlerini durdurdu

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 92 sivil toplum kuruluşunun (STK) ülkedeki faaliyetlerini iptal etti.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 92 sivil toplum kuruluşunun (STK) ülkedeki faaliyetlerini iptal etti.

Bölge basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığı, ülkede kar amacı gütmeyen bazı STK'lerin, mevzuatta belirlenen görev ve sorumluluklarının yerine getirilmediğinin tespit edilmesi nedeniyle yasal statülerini durdurduğunu duyurdu.

Bakanlığın önergesi üzerine parlamentoda oylanan karar, 74 lehte, 16 çekimser oyla kabul edilerek, söz konusu STK'lerin ülkedeki faaliyetleri yasa dışı ilan edildi.

Kapatılan STK'ler içinde Norveçli yazarların iş birliğiyle kurulan Nikaragua Yazarlar Merkezinin de olduğu bildirildi.

Böylece Aralık 2018'den bu yana çeşitli gerekçelerle kapatılan STK sayısı, 300'den fazlası bu yıl olmak üzere toplamda 559'a ulaşmış oldu.

Hükümet, 19 Mart'ta 25, 19 Nisan'da 25 STK'nin ülkedeki çalışmalarını durdurmuştu. Ülkede en son 1 Haziran'da İspanya'ya bağlı Nikaragua Dil Akademisi dahil 83 STK'nin daha yasal statüsü iptal edilmişti.

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Kaynak: AA

Orta Amerika, Nikaragua, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikaragua parlamentosu, 92 STK'nin daha faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika

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