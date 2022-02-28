"Nike" çalışanları ilk kez Türkiye'de sendikalaştı - Son Dakika

Ünlü spor giyim markası Nike'ın mağaza çalışanları dünyada ilk kez toplu şekilde Türkiye'de sendikalaştı.

Önceki yıllarda IKEA, H&M, Metro Grossmarket ve Expedia gibi global markaların Türkiye'deki çalışanlarını örgütleyen Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası, bir süredir örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Nike'ta, istediği kazanımları elde etti.

Geçen yıl sonu itibarıyla Nike'ın mağaza çalışanlarının tamamını üye yapan Sendika, işveren ile 23 Şubat'ta toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Türkiye'deki 11 mağazayı kapsayan sözleşme ile çalışanların ücret ve parasal haklarında önemli oranda iyileştirme sağlanırken, haftalık tatilleri 2 güne çıkartıldı.

"AVM çalışanlarını üye olmaya davet ediyorum"

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikalarının 114 bin üyesiyle önemli bir güç olduğunu belirterek, bu misyonla örgütleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

IKEA, H&M, Metro Grossmarket ve Expedia çalışanlarının Koop-İş Sendikasına üye olduğunu anımsatan Alemdar, bu iş yerlerinde çalışanlara yeni kazanımlar sağlayan başarılı sözleşmeler imzaladıklarını vurguladı.

Sendikalarının, AVM'lerde, marketlerde, mağazalarda ve tüm perakende sektöründe güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışan işçilerin umudu haline geldiğini ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Nike mağazalarındaki çalışanları toplu şekilde dünyada ilk kez biz örgütledik. Nike'ta imzaladığımız sözleşme ve elde ettiğimiz kazanımlar, çalışma hayatımız açısında tarihi niteliktedir. Bundan sonra AVM'lerdeki çalışanların sendikalaşma süreci daha da hızlanacaktır. AVM, mağaza ve perakende sektöründe çalışan tüm emekçileri, sendikamıza üye olmaya davet ediyorum."

Alemdar, sözleşme müzakerelerindeki yapıcı tutumlarından ötürü Nike Retail Türkiye yöneticilerine teşekkür ederek, sözleşmenin Nike çalışanlarına ve tüm çalışma hayatına hayırlı olmasını diledi.