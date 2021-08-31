Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi

Merkez ofisi ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Nike, çalışanlarına bir haftalık ücretli 'kafa izni' verdiğini açıkladı. Nike'ın merkez ofisinin başındaki isim olan Matt Marrazzo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rahatlamak, stres atmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için zaman ayırın. Çalışmayın" ifadelerini kullandı.

"EKİP İÇİN SADECE BİR HAFTA İZİN ANLAMINA GELMİYOR"

Mental sağlığın önemine de vurgu yapan Marrazzo, "Eşi benzeri görülmemiş bir (belki de iki) yılın ardından dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak iyi performans göstermek ve akıl sağlığını korumak için kilit rol oynuyor. Bu ekip için sadece bir hafta izin anlamına gelmiyor. Bu akıl sağlığını öncelik haline getirerek de işlerin yapılabileceğinin göstergesi" dedi.

LINKEDLN BE BUMBLE DA İZİN VERMİŞTİ

Daha önce, iş hayatına yönelik sosyal ağ sitesi LinkedIn ve çöpçatanlık uygulaması Bumble da çalışanlarının pandemi döneminde tükenmişlik hissi yaşamamaları için haftalık tatiller vermişti.