Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı açık artırmada 437 bin dolarla rekor kırdı
1 saat önce
ABD'li ünlü spor giyim firması Nike'ın 1972 yılında ürettiği ilk koşu ayakkabılarından olan 'Moon shoe', yapılan açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı. Bu rakam, bir ayakkabıya ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.
ABD'li ünlü spor
giyim firması Nike
'ın 1972 yılında ürettiği ilk koşu ayakkabılarından olan 'Moon Shoe', yapılan açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı.
Bu rakam, bir ayakkabıya ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37
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