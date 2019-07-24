Son Dakika Haberleri: Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı açık artırmada 437 bin dolarla rekor kırdı
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Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı açık artırmada 437 bin dolarla rekor kırdı

1 saat önce

ABD'li ünlü spor giyim firması Nike'ın 1972 yılında ürettiği ilk koşu ayakkabılarından olan 'Moon shoe', yapılan açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı. Bu rakam, bir ayakkabıya ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.

Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı açık artırmada 437 bin dolarla rekor kırdı, System.String[]
ABD'li ünlü spor giyim firması Nike'ın 1972 yılında ürettiği ilk koşu ayakkabılarından olan 'Moon Shoe', yapılan açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı.

Bu rakam, bir ayakkabıya ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Nike, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37 
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