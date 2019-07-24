Son Dakika Haberleri: Nike'ın "Ay Ayakkabısı" açık artırmada rekor fiyata satıldı
Son Dakika Güncel Haber

Nike'ın "Ay Ayakkabısı" açık artırmada rekor fiyata satıldı

1 saat önce

ABD'li spor ürünleri firması Nike'ın özel yapım "Moon Shoe" (Ay Ayakkabısı) modelinden bir çift ayakkabı açık artırmada 437 bin 500 dolara satıldı.

Nike'ın
ABD'li spor ürünleri firması Nike'ın özel yapım "Moon Shoe" (Ay Ayakkabısı) modelinden bir çift ayakkabı açık artırmada 437 bin 500 dolara satıldı.
CNN'in haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi'nin New York'ta düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılan 1972 üretimi spor ayakkabı, rekor fiyata, 437 bin 500 dolara alıcı buldu.
Haberde ayakkabıyı koleksiyoncu Miles Nadal'ın satıl aldığı ve Toronto'daki özel müzesinde sergilemeyi planladığı belirtildi.
Ünlü koleksiyoncunun, aynı müzayede evinden geçen hafta da toplam değeri 850 bin dolar olan nadir spor ayakkabılar satın aldığı aktarıldı.
Moon Shoe modeli, şirketin kurucularından Bill Bowerman tarafından Münih 1972 Yaz Olimpiyatlarına katılan sporculara özel olarak yalnızca 12 çift üretilmişti.
Bundan önce açık artırmada en yüksek fiyata satılan ayakkabı rekoru, dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan'ın Los Angeles 1984 Yaz Olimpiyatlarının basketbol finalinde giydiği imzalı ayakkabılarına aitti. Ayakkabı, 2017'de 190 bin dolara alıcı bulmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Nike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki bizonun saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu Kavgada kucağından düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti S-400 sevkiyatı devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:15:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nike'ın "Ay Ayakkabısı" açık artırmada rekor fiyata satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]