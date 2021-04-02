Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine açtığı davayı kazandı - Son Dakika
BBC

Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine açtığı davayı kazandı

02.04.2021 04:12
Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine açtığı davayı kazandı, System.String[]

Modifiye ettiği 666 ayakkabıyı satışa çıkardığı için Nike'ın dava açtığı sanat kolektifi MSCHF, bir dakika içinde satılan ayakkabılardan 665'ini kargoladı.

NSpor giyim devi Nike, New York'un Brooklyn semtindeki sanat kolektifi MSCHF hakkında, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan "Şeytan Ayakkabıları" adlı tartışmalı tasarım sebebiyle açtığı davayı kazandı.

1018 dolara satılan modifiye edilmiş Nike Air Max 97 modeli ayakkabılarda "Luke 10: 18" yazıyor. Ayakkabıların üzerinde ters haç ve pentagram işrareti de var.

MSCHF, rap sanatçısı Lil Nas X ile işbirliği yaparak çıkarttığı ayakkabıdan 666 çifti satışa çıkarmış; ayakkabıların bir dakikadan kısa süre içinde satıldığı açıklanmıştı.

MSCHF, 666 çift ayakkabıdan 665'ini alıcılara kargoladığını açıkladı.

Marka ihlali yapıldığı gerekçesiyle New York'taki federal mahkemeye başvuran Nike, MSCHF'nin satışı durdurmasını istiyor.

MSCHF avukatları ise ürettikleri 666 çift ayakkabının "tipik birer spor ayakkabı değil, bireylere özel sayılı üretilen sanat eserleri" olduğunu söyledi.

Federal hakim, açılan davada Nike'ın haklı olduğu görüşünü açıkladı ve ilk aşamada sanat kolektifine yasaklama emri çıkardı

Ancak ilk ürettiği 66 çiftin dışında daha fazla ayakkabı üretmeyeceğini açıklayan MSCHF yetkilileri, bu kararın ne anlama geldiğini henüz net olarak bilmediklerini ifade ediyor.

Kırmızı-siyah ayakkabılar, Lil Nas X'in yeni şarkısı Montero ile birlikte piyasaya çıktı.

YouTube'da yayımlanan klipte ayakkabıları giyen Lil Nas X, cennetten cehenneme bir striptizci direğinden aşağı düşerken tasvir ediliyor. Lil Nas X, 2019'da eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Bu parçanın da şarkıcının "cinselliğini kutladığı ve ayıplama çabalarını reddettiği" belirtiliyor.

Her ayakkabıdaki Nike Air özel tabanında 60 santimetreküp kırmızı mürekkep ve sanat kollektifinin üyelerinin bağışladığı bir damla kan bulunuyor.

Nike, New York'taki mahkemeye açtığı davada, ayakkabıların "Şeytan Ayakkabısı" olarak değiştirilmesine onay vermediğini belirtti.

Tennessee eyaletinden Joseph Rasch de ayakkabıyı 1.080 dolara satın alanlardan biri:

"Bu davanın sonucunda ödediğim parayı kaybetmekten korkuyorum. Umarım parasını ödediğim ayakkabılar elime ulaşır."

BBC Dünya Servisi'nin OS isimli radyo programına konuşan Rasch, ayakkabıları özellikle giymek için değil; politik bir mesaj olarak satın aldığı bilgisini verdi:

"Çoğunluğu Hristiyan olan ve siyahlara yönelik birçok sorunla uğraşan bir ülkede farklı bir hikayesi olan siyah ve eşcinsel bir adamı desteklemek istedim."





Güney Carolina eyaletinden McKenzi Norris de MSCHF'yi uzun süredir takip ettiğini; 1.80 dolara satın aldığı ayakkabıları eBay üzerinden 2.500 dolara satmayı planladığını söyledi.

Ancak davanın sonucu, bu planlarını bozmuş:

"Genel olarak Nike'ın dava açmasını ve müdahale etmesini saçma buluyorum çünkü bu bizim gibi, ürünlerini ticarileştirmek ve yasal yollardan satmak isteyen insanlara büyük zarar verebilir."

Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine açtığı davayı kazandı

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Son Dakika Dünya Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine açtığı davayı kazandı - Son Dakika Dünya

BBC

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