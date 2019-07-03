Son Dakika Haberleri: Nike 'kölelik eleştirisi' sonrası ilk ABD bayraklı ayakkabı modelini piyasadan çekti
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Nike 'kölelik eleştirisi' sonrası ilk ABD bayraklı ayakkabı modelini piyasadan çekti

1 saat önce

ABD merkezli ünlü spor giyim markası Nike, ürettiği '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' temalı ayakkabısını NFL'de forma giyen eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in eleştirisi sonrası piyasadan geri çekti. Şirketin hisseleri borsada yüzde 3 değer kaybetti.

Nike 'kölelik eleştirisi' sonrası ilk ABD bayraklı ayakkabı modelini piyasadan çekti, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ünlü spor giyim markası Nike, ürettiği '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' temalı ayakkabısını NFL'de forma giyen eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in eleştirisi sonrası piyasadan geri çekti. Şirketin hisseleri borsada yüzde 3 değer kaybetti.

San Francisco 49'ers'ın efsanevi oyuncusu Kaepernick, üzerinde 13 yıldızlı ilk Amerikan bayrağı olan 'Nike Air Max 1 Quick Strike Fourth of July' model ayakkabıyı, 'kölelik dönemine ait saldırgan bir sembol' taşıdığı gerekçesiyle beğenmediğini açıkladı. Kaepernick'in eleştirisi sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem olunca, Nike tanesi 140 dolara satılan ayakkabıyı piyasadan çektiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:52 
Dünya
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