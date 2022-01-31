Nıke, Nft Ayakkabı Üreten Şirketi Satın Aldı - Son Dakika

NFT satın almaları hızla devam ediyor. Spor markası Nike, NFT olarak ayakkabı üreten bir şirketi satın aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Nike sanal dünyaya adım attı. Nike, ABD merkezli RTFKT Studios adında bir şirketi satın aldığını duyurdu. Satın alınan fiyat açıklanmadı.

Şirket 8 Mayıs ayında 8 milyon dolar yatırım toplamıştı.

RTFKT Studios metaverse (sanal evren) için ayakkabı üretimi yapıyor. Üretilen ayakkabılar NFT (non-Fungible Token) olarak satılıyor.

Bir başka spor giyim devi Adidas, ünlü NFT koleksiyonu Bored Ape Yatch Club ile metaverse dünyasına adım atmıştı.

NFT nedir?

NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir.

ACUN ILICALI NFT İŞİNE GİRDİ

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