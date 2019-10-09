“Nike Oregan Projesi sonlandırılmalı”

Kara Goucher, 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 10 bin metrenin gümüş madalyalı ismi. Ayrıca ülkesi Birleşik Devletler’i 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları’nda temsil etmiş bir atlet. Goucher, 2007’de madalya alırken ve 2008 Pekin’de maraton koşarken antrenörü Alberto Salazar’dı.

Alberto Salazar, geçtiğimiz günlerde, çalıştırdığı atletlerin dopinge ulaşımına ve kullanımına yardım ettiği gerekçesi ile atletizmden dört yıllığına men edildi. Kendisi de eski bir uzun mesafe koşucusu olan 61 yaşındaki Salazar, ABD’deki önemli bir atletizm girişimi olan Nike Oregon Proje’sindeki (NOP) en önemli antrenördü. Hatta Salazar’ın aldığı cezanın ardından, bu proje kapsamında antrenman yapan atletler hakkında da kamuoyunda bir şüphe oluştu.

Salazar’ın eski öğrencilerinden Kara Goucher, Salazar’ın önemli yetkililerinden biri olduğu Nike Oregon Projesi’nin kapatılması gerektiğini düşünüyor. Goucher ayrıca; NOP atleti olan ve 2019 Dünya Şampiyonası’nda 1500 ile 10 bin metre dublesi sahibi Sifan Hassan’a, kendisine duyulan şüpheler nedeniyle atletizm kamuoyuna değil de Salazar’a kızgın olması gerektiğini söyledi.

Eski olimpik atlet, BBC mikrofonlarına şu açıklamaları yaptı: “Nike’ın yerinde olsam, bazı yeni koçlar getirir ve projeyi yürütmeye devam ederdim. Şu çok açık ki, bir süredir Salazar’la devam ettikleri için temiz sporla bağdaşmayan ilkeleri var ve baştan başlamak durumundayız.”

“Projedeki sporcular doğru olanı yapmalı. Bu üniforma içinde kalmak çok kötü bir tutum olur. Projeyi sonlandırmaları ve atletlere yeni bir antrenörle taze bir başlangıç yapma şansı vermeleri gerekiyor."

Goucher de 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 10 bin metrede gümüş madalya alırken Salazar’ın öğrencisi olduğu için yeni bir doping testi yapılmak üzere yetkililer tarafından çağrılmıştı. Kendisi bu konu hakkında şöyle düşünüyor:

“Her kan testi yeniden incelenmeli. Şu an ihtiyaç duyulması gereken şey bu, eğer atletlerin kan örneklerinde yanlış bir şey varsa bunu öğrenmeliyiz. Sporcuların orada yanlış bir şey yapmadığını biliyorum. Ancak ortada böylesi tatsız bir durum var.”

Alberto Salazar, geçtiğimiz salı günü, doping yapmayı organize etme ve kolaylaştırma suçundan, Amerikan Anti Doping Ajansı (USADA) tarafından meslekten dört yıllığına ihraç edilmişti. Goucher ise ilk defa 2013 yılında, Salazar’ın temiz bir spor adamı olmadığı konusunda kamuoyunu uyarmış; USADA’nın Salazar hakkındaki soruşturmalarında ifadeler vermişti.