Nikel Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Nikel Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Nikel Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Nikel Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 11:35
Nikel Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Nikel Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Nikel, günlük yaşamın birçok nesnesinde bulunabilen gümüşi beyaz bir metaldir.

Nikel, günlük yaşamın birçok nesnesinde bulunabilen gümüşi beyaz bir metaldir. Çok alerjiktir ve cilt maruz kaldığında kontakt dermatite neden olabilir.

Nikel Alerjisi Nedir?

Nikel sert, gümüşi beyaz bir metaldir. Birçok nesnede ve alaşımda bulunur. Krom ile kombinasyon halinde atmosferik korozyona dayanıklılığı, yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı veya işlenme kolaylığı nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

İlk maruz kalma sırasında, alerjen deriyi geçer ve Langherans hücreleri adı verilen hücrelere bağlanır. Alerjeni tanımlayan bu hücreler, daha sonra alerjeni diğer hücrelere (T lenfositler) sundukları lenf düğümlerine göç ederler.

Alerjenle ikinci temas sırasında, Langerhans hücreleri şimdi aktive olan lenfositlere göç eder.

Lenfositler alerji bölgesine koşar ve burada alerjenle temastan 48 ila 72 saat sonrasına kadar görülemeyen intradermal veziküler lezyonlar oluşturur.

Nikel Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Nikel alerjisi teşhisi bir yama testi ile doğrulandığında, metalik herhangi bir şeye karşı dikkatli olma eğilimindeyiz. Hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak için en iyi yol, şüpheli nesneyi cildiyle temas ettirmeden önce test etmektir.

Metalürjistler, kuaförler, otomobil tamircileri, kasiyerler ve kasiyerler, madeni paralarla temas halindeki tüccarlar, inşaat, sağlık, gıda ve temizlik çalışanları gibi birçok meslek bu metale maruz kalmaktadır ve nikel alerjisi olmaktadır.

Nikel Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir?

Nikel alerjisi (metal ve tuzlar) çok yaygındır. En yüksek pozitif yama testi prevalansına sahip alerjendir. Hassasiyet riski, ortama salınan nikel iyonu miktarına ve metalin cilt konsantrasyonuna bağlıdır. Bu gecikmiş bir alerjidir. İlk maruz kalma sırasında, alerjen deriyi geçer ve hücrelere bağlanır.

Nikel alerjisi şiddetli kaşıntı ile karakterizedir ve egzama, kabarcıklar, kabuklanma ve kabuklanma yaygındır. Lezyonlar, tek başına temas alanından daha geniş olabilir. Böylece, bir yüzüğün izinin ötesinde, ellerin avuç içleri ve parmakların iç kısımları etkilenebilir. Nikele karşı gıda alerjisi olan kişiler, ağız çevresinde, ağız boşluğunda ve boğaza kadar reaksiyonlar geliştirir. Alerjik cilt testleri tanıyı doğrulayacaktır.

Nikel Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Nikel alerjisi tedavi edilemediği için alerjenle temastan kaçınılmalıdır. Alerjisi olan çoğu insan için bu aşılmaz bir zorluk değildir, çünkü ilke kostüm takılarının giyilmesini sınırlamak ve belirli giysi cihazlarına (düğmeler, fermuarlar, boyalar, tokalar) karşı dikkatli olmak gerekir.

Bu alerji, cildin nikel açığa çıkaran metal nesnelerle uzun süreli teması sonucu gelişir. Bir kez elde edildiğinde, ömür boyu devam eder ve önemli rahatsızlığa ve hatta hastalığa neden olabilir.

Cilt hasar gördüğünde daha sık görülür. Delinmiş kulakların hayranları, her türden delici ve çok terleyen insanlar diğerlerinden daha fazla etkilenir.

Nikel Alerjisinin Tedavisi Hakkında Kısa Bilgi

Nikel alerjisine bağlı tahriş hissini hafifletmek ve cilt reaksiyonunu azaltmak için doktorunuz farklı ilaçlar yazabilir. Çoğu zaman, bunlar topikaller veya sözlü tedaviler kortikosteroidler veya antihistaminikler içerir. Bu tür tedaviler genellikle cilt reaksiyonunu azaltmada etkilidir.

Nikelden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Ancak bu özellikle zordur çünkü özellikle nikel dahil olmak üzere cildi tahriş eden metaller içeren birçok nesne ile günlük temas halindeyiz.

Cildinizi Nikelden koruyun. Örneğin ellerinizin Nikel ile temas halinde olacağını bildiğiniz zaman eldiven takabilirsiniz. Spesifik olmayan bariyer kremleri de kullanabilirsiniz. Bu tür kremler çok miktarda silikon (dimetikon), mineral yağ, petrol jeli ve plastik bir eldiven gibi cildinizde bir tabaka oluşturan diğer petrol türevlerini kullanır. Böylece bu katman, nikel gibi harici ajanların cilde nüfuz etmesini engeller.

Nikel Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Nikel Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Petrol, Metal, GÖÇ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nikel Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Nikel Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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