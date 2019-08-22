Nikel piyasalardaki düşüşe kafa tutuyor!
21 dakika önce
Piyasalardaki resesyon korkusu nikele uğramadı.
Piyasalardaki resesyon korkusu nikele uğramadı. Arz endişesi yaşanan nikelin fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 45 yükselerek 16 bin dolar/ton seviyesine yükseldi. (Evrim Küçük'ün haberi)
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:05
Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı Polis merkezinin önü kan gölüne döndü: 2 ölü, 5 yaralı Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı