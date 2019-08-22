Son Dakika Haberleri: Nikel piyasalardaki düşüşe kafa tutuyor!
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Nikel piyasalardaki düşüşe kafa tutuyor!

21 dakika önce

Piyasalardaki resesyon korkusu nikele uğramadı.

Nikel piyasalardaki düşüşe kafa tutuyor!, System.String[]

Piyasalardaki resesyon korkusu nikele uğramadı. Arz endişesi yaşanan nikelin fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 45 yükselerek 16 bin dolar/ton seviyesine yükseldi. (Evrim Küçük'ün haberi)

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:05 
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