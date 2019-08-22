Nikel piyasalardaki düşüşe kafa tutuyor!

Piyasalardaki resesyon korkusu nikele uğramadı. Arz endişesi yaşanan nikelin fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 45 yükselerek 16 bin dolar/ton seviyesine yükseldi. (Evrim Küçük'ün haberi)

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