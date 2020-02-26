Nikkie: Google ve Microsoft Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nikkie: Google ve Microsoft Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor - Son Dakika Ekonomi

Nikkie: Google ve Microsoft Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor

6 saat önce

Japonya'nın ulusal gazetesi Nikkie, ABD merkezli Google ve Microsoft'un Covid-19'un yayılmaya devam etmesi sebebiyle Çin'deki üretimlerini gittikçe artan ölçüde Güneydoğu Asya'daki ülkelere kaydırdığını bildirdi.

Nikkie: Google ve Microsoft Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor, System.String[]

Japonya'nın ulusal gazetesi Nikkie, ABD merkezli Google ve Microsoft'un Covid-19'un yayılmaya devam etmesi sebebiyle Çin'deki üretimlerini gittikçe artan ölçüde Güneydoğu Asya'daki ülkelere kaydırdığını bildirdi. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, Google en yeni akıllı telefonunu Pixel 4A'nın üretimine Nisan'da, ilerleyen aylarda da Pixel 5'in üretimine kuzey Vietnam'da başlamayı planlıyor.

Ayrıca, Microsoft da Vietnam'daki bazı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını Vietnam'da üretmeye başlayacak. Geçen sene, birçok teknoloji şirketi, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin artması ve anlaşmazlıktan kaynaklanan tarifeler nedeniyle ürünlerinin üretimi için başka ülkeleri düşünmeye başlamıştı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya, Microsoft, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
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