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Nikkie: Google ve Microsoft Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor
6 saat önce
Japonya'nın ulusal gazetesi Nikkie, ABD merkezli Google ve Microsoft'un Covid-19'un yayılmaya devam etmesi sebebiyle Çin'deki üretimlerini gittikçe artan ölçüde Güneydoğu Asya'daki ülkelere kaydırdığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
Japonya'nın ulusal gazetesi Nikkie, ABD merkezli Google ve Microsoft'un Covid-19'un yayılmaya devam etmesi sebebiyle Çin'deki üretimlerini gittikçe artan ölçüde Güneydoğu Asya'daki ülkelere kaydırdığını bildirdi. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, Google en yeni akıllı telefonunu Pixel 4A'nın üretimine Nisan'da, ilerleyen aylarda da Pixel 5'in üretimine kuzey Vietnam'da başlamayı planlıyor.
Ayrıca, Microsoft da Vietnam'daki bazı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını Vietnam'da üretmeye başlayacak. Geçen sene, birçok teknoloji şirketi, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin artması ve anlaşmazlıktan kaynaklanan tarifeler nedeniyle ürünlerinin üretimi için başka ülkeleri düşünmeye başlamıştı.
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