Niko Kovac için Almanya'dan yeni iddia!

Spor Arena Dış Haber | Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden birisi de son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac...



Boşta olan Hırvat teknik adam için Almanya'dan yeni bir iddia geldi. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Kovac'ı takımın başına getirmek istediği belirtildi.



Bayern Münih'ten sonra başka bir takım çalıştırmayan Hırvat teknik adam, geçtiğimiz gün Alman basınına yaptığı açıklamalar ile Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı.



KOVAC: "HAZIRIM"



Kovac, "Her şeyin sakinleşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Artık bir teknik direktör olarak tekrar bir şeyler yapma zamanımın geldiğini hissediyorum. Kendimi iyice hazırlayıp, yaz aylarında tekrar bir takımın başına geçmek istiyorum. Kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp bulursam oraya giderim. Milli takımlardan teklif gelir mi bilmiyorum ama günlük çalışma temposu bana daha uygun." sözlerini kullanmıştı.