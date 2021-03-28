Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı - Son Dakika
BBC

Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı

28.03.2021 16:27
Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı, System.String[]

Dağlık Karabağ savaşından bu yana ülke içerisinde siyasi krizle karşı karşıya olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan ayında istifa etmeye karar verdiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ savaşından bu yana ülke içerisinde siyasi krizle karşı karşıya olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan ayında istifa etmeye karar verdiğini duyurdu.

Paşinyan, 20 Haziran ayında yapılacak erken seçimlere kadar geçici görevlerini devam ettirecek.

Paşinyan, ordunun Şubat ayı sonunda kendisine istifa çağrısında bulunmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı.

Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın kararını veto etmişti.

Paşinyan, ordunun istifasını istemesini "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Süreci Dağlık Karabağ savaşı başlattı

Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifa baskısı altındaydı.

Paşinyan'ın Kasım ayında altı hafta süren savaşın sonunda yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Meclis'i basmıştı.

Ordunun Paşinyan'ın istifasını istemesi gerginliği tırmandıran son adım oldu.





Başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçilerine seslenen Paşinyan, Ermenilerin darbeye izin vermeyeceğini söyledi. Paşinyan, "İstifama ancak halk karar verebilir çünkü beni halk seçti" dedi.

Muhalefet ittifakı Vatan Kurtuluş Hareketi'nin destekçileri ise "Genelkurmay'a ve silahlı kuvvetlere destek verme" ve "hain Paşinyan hükümetini" istifaya zorlama çağrısıyla sokağa çıkmıştı.

Paşinyan'ın destekçileriyle karşıtları arasında yer yer gerginlikler yaşandı.

'İskender füzesi' krizi

Ordunun istifa bildirisini yayımlamasından önce Nikol Paşinyan'la Genelkurmay arasında "İskender füzesi" krizi yaşanmıştı.

Nikol Paşinyan 1in.am haber portalına verdiği mülakatta, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ savaşında Rus İskender füzelerinin neden kullanılmadığıyla ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Sorduğu sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği soruları sormalı" demişti.





Paşinyan, röportajda bu silahların 80'lerin teknolojisi olduğunu söylemişti.

Gazeteye göre bunun üzerine Rusya Parlamentosu'nun alta kanadı Duma'nun Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksander Şerin, Paşinyan'ın Rus silahlarını eleştirerek kendisini suçsuz göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Rus İzvestiya gazetesinde yer alan bir habere göre de Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, daha önce bu gazeteye verdiği bir mülakatta füzelerin kullanılması için Paşinyan'dan birkaç kez izin istediklerini ancak Başbakan'ın uluslararası toplumun tepkisinden çekinerek buna izin vermediğini söyledi.

Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı
Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı
Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı

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Son Dakika Dünya Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

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