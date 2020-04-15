Nikola Iliev'in Inter'e transferi corona virüse (koronavirüs) takıldı

Spor Arena Dış Haber | Bulgaristan'ın dünya futboluna yeni armağanı olan Nikola Iliev geleceğiyle ilgili kararını verdi.



Başta Manchester United olmak üzere PSG ve Ajax'ın da kadrosuna katmak istediği 15 yaşındaki Iliev, Serie A devi Inter ile anlaşmaya vardı.









"EN İYİ PROJE OLARAK INTER'İ GÖRDÜK VE ANLAŞTIK"



PFC Botev Plovdiv forması giyen Ilıev'in menajeri Kaloyan Ivanov, "Hem uzun boylu, hem güçlü hem de yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Diğer kulüpler de Iliev'i istedi. Ancak biz en iyi proje olarak Inter'i gördük ve her konuda anlaştık" dedi.



Ivanov ayrıca corona virüs salgını nedeniyle Inter ile sözleşme imzalayamadıklarını ancak her şey normale dönünce İtalya'ya gideceklerini belirtti.



NIKOLA ILIEV KİMDİR?



6 Haziran 2004'te Bulgaristan'in Ruse kentinde doğan Nikola Iliev, 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. 1.83'lük boyu ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.



