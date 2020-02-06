Nikola Jokic adını NBA tarihine yazdırıyor - Son Dakika
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Nikola Jokic adını NBA tarihine yazdırıyor

6 saat önce

Utah Jazz’i mağlup ederek bu sezonki 36. galibiyetini alan Denver Nuggets, Batı Konferansı’ndaki üçüncü sırasını korumayı başardı.

Nikola Jokic adını NBA tarihine yazdırıyor, System.String[]

Utah Jazz’i mağlup ederek bu sezonki 36. galibiyetini alan Denver Nuggets, Batı Konferansı’ndaki üçüncü sırasını korumayı başardı. Sezonun başarılı takımlarından olan Nuggets’ın süper yıldızı Nikola Jokic, Jazz’e karşı 30 sayı, 21 ribaund ve 10 asistle oynadı.

NBA’de son yılların en değerli savunma oyuncusu olarak kabul edilen Rudy Gobert’e karşı 13/14 isabetiyle oynayan Sırbistanlı yıldız, elde ettiği rakamlarla triple-double’a ulaşırken iki farklı alanda NBA tarihine geçti.

Jokic; Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Elgin Baulor, Kareem Abdul-Jabbar, DeMarcus Cousins, Billy Cunningham, David Lee, George McGinnis ve Larry Foust’la birlikte en az 30 sayı, 20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan 10. oyuncu oldu.

Ayrıca henüz 25 yaşını doldurmadan en az 30 sayı, 20 ribaund ve 10 asistle oynayan ikinci oyuncu oldu. Bu alandaki bir diğer isim ise 13 Nisan 1970’te Milwaukee Bucks formasıyla play-off maçında New York Knicks’e karşı 38 sayı, 23 ribaund ve 11 asistle oynayan Kareem Abdul-Jabbar.

2,13 metre boyundaki Jokic, bu sezon All Star unvanını kazanırken oynadığı 51 maçta 20,4 sayı, 10,1 ribaund ve 6,8 asist ortalamalarını yakaladı.

Denver Nuggets, Rudy Gobert, Utah Jazz, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:14 
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