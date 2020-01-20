Nikola Jokic'in 30 sayısı Nuggets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Denver Nuggets'ı 115-107 yendi.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Pacers, 28. galibiyetini Nuggets'ı 8 sayı farkla yenerek aldı.

Nuggets'ta 30 sayı ve 10 ribauntla oynayan Sırp pivot Nikola Jokic en skorer oyuncu oldu. Indiana Pacers'ta Domantas Sabonis, T. J. Warren ve Malcolm Brogdon karşılaşmayı 22'şer sayıyla tamamladı.

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-115

San Antonio Spurs- Miami Heat: 107-102