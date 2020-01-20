Son Dakika › Spor › Nikola Jokic'in 30 sayısı Nuggets'a yetmedi - Son Dakika Spor
Nikola Jokic'in 30 sayısı Nuggets'a yetmedi
6 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Denver Nuggets'ı 115-107 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Denver Nuggets'ı 115-107 yendi.
NBA'e 2 maçla devam edildi. Pacers, 28. galibiyetini Nuggets'ı 8 sayı farkla yenerek aldı.
Nuggets'ta 30 sayı ve 10 ribauntla oynayan Sırp pivot Nikola Jokic en skorer oyuncu oldu. Indiana Pacers'ta Domantas Sabonis, T. J. Warren ve Malcolm Brogdon karşılaşmayı 22'şer sayıyla tamamladı.
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-115
San Antonio Spurs- Miami Heat: 107-102
Son Dakika Dan Bilzerian, Conor McGregor'ın maçında 900 bin dolar kaybetti Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı Guti'li Almeria, İspanya 2'nci Ligi'nde liderliğe yükseldi