Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı, Denver kazandı | NBA'de gecenin sonuçları

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.



Konferansında ikinci sırada yer alan Nuggets'ın Sırp pivotu Jokic, 47 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla kariyerinin sayı rekoruna imza attı. Will Barton 28 sayı ve 9 ribaunt, Jamal Murray 16 sayı ve 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.



Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 29 sayı ve 12 asist, Kevin Huerter 22 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 17, De'Andre Hunter 16 sayıyla mücadele etti.



Furkan kazandı, Ersan kaybetti



Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 120-113 mağlup ettiği mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.



Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın deplasmanda San Antonio Spurs'e 126-104 yenildiği karşılaşmada 3 sayı kaydetti.



NBA'de yarın 6 maç oynanacak.



Sonuçlar



Charlotte Hornets- Indiana Pacers: 104-115



Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 120-113



Orlando Magic- Brooklyn Nets: 101-89



Washington Wizards- Boston Celtics: 99-94



Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-123



New Orleans Pelicans- Utah Jazz: 126-128



San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 126-104



Dallas Mavericks- Chicago Bulls: 118-110



Sacramento Kings-Golden State Warriors: 111-98



