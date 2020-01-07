Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı, Denver kazandı | NBA'de gecenin sonuçları - Son Dakika
Son Dakika Spor Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı, Denver kazandı | NBA'de gecenin sonuçları - Son Dakika Spor

Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı, Denver kazandı | NBA'de gecenin sonuçları

6 saat önce

NBA'e 9 maçla devam edildi.

Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı, Denver kazandı | NBA'de gecenin sonuçları, System.String[]

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.


Konferansında ikinci sırada yer alan Nuggets'ın Sırp pivotu Jokic, 47 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla kariyerinin sayı rekoruna imza attı. Will Barton 28 sayı ve 9 ribaunt, Jamal Murray 16 sayı ve 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.


Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 29 sayı ve 12 asist, Kevin Huerter 22 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 17, De'Andre Hunter 16 sayıyla mücadele etti.


Furkan kazandı, Ersan kaybetti


Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 120-113 mağlup ettiği mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.


Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın deplasmanda San Antonio Spurs'e 126-104 yenildiği karşılaşmada 3 sayı kaydetti.


NBA'de yarın 6 maç oynanacak.


Sonuçlar


Charlotte Hornets- Indiana Pacers: 104-115


Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 120-113


Orlando Magic- Brooklyn Nets: 101-89


Washington Wizards- Boston Celtics: 99-94


Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-123


New Orleans Pelicans- Utah Jazz: 126-128


San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 126-104


Dallas Mavericks- Chicago Bulls: 118-110


Sacramento Kings-Golden State Warriors: 111-98


Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:53 
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