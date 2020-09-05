Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için geliyor!
Yepyeni bir kadro kuran ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in yerine gelecek olan forvet konusunda da bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor.
Yepyeni bir kadro kuran ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in yerine gelecek olan forvet konusunda da bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler İsrailli forvet Eran Zahavi'den sonra Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nicola Kalinic'le de anlaşma zemini arıyor. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile bir görüşme yapmak için cumartesi İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Kalinic transferinde Fenerbahçe'nin büyük ilerleme kaydettiği de iddia edildi. Geçen sezonu Roma'da geçiren 32 yaşındaki forvet 19 maçta 5 gol 23 asistlik performans sergilemişti.
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