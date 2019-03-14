Son Dakika Haberleri: Nikola Kalinic Öğrencilerle Buluştu

Nikola Kalinic Öğrencilerle Buluştu

52 dakika önce

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

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Fenerbahçe Beko oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Nikola Kalinic'in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır da yer aldı. Sırp basketbolcu öğrencilerin sorularını cevaplarken, söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı. Keyifli etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

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