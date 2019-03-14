Nikola Kalinic Öğrencilerle Buluştu
52 dakika önce
Fenerbahçe Beko oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.
Fenerbahçe Beko
oyuncusu Nikola Kalinic
, Fenerbahçe Anadolu Lisesi
öğrencileriyle buluştu. Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Nikola Kalinic'in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne
Patır da yer aldı. Sırp basketbolcu öğrencilerin sorularını cevaplarken, söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı. Keyifli etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:56 Kaynak: İHA
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