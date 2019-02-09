Nikola, Nisan Ayında İki Kamyonun Elektrikli Versiyonunu Duyuracak
1 saat önce
Nikola'nın CEO'su Trevor Milton, Two ve Tre modellerinin elektrikli versiyonlarının nisan ayındaki Nikola World etkinliğinde tanıtılacağını duyurdu.
Nikola, tamamen elektrikli kamyonlarının üretimi için sona gelmiş gibi görünüyor. Şirket, Nikola Two ve Nikola Tre modellerinin hidrojenin yanı sıra elektrikli modellerinin de olabileceğini açıkladı.
Yine de şirket hidrojenli araçlar üzerinde çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü hidrojen uzun mesafeli sürüşlerde çok daha düşük maliyet ortaya çıkarıyor.
Nikola, 16 ve 17 Nisan'da Phoenix
'te gerçekleşecek olan Nikola World etkinliğinde kamyonlarını resmi olarak tanıtacak. Şirket, Two modelinin hidrojenli versiyonunu çalışırken göstereceğini, Tre'nin ise prototip olarak sunulacağını söylemişti. Tre'nin Avrupa
testlerinin de önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:45
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