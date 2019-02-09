Son Dakika Haberleri: Nikola, Nisan Ayında İki Kamyonun Elektrikli Versiyonunu Duyuracak

Nikola, Nisan Ayında İki Kamyonun Elektrikli Versiyonunu Duyuracak

1 saat önce

Nikola'nın CEO'su Trevor Milton, Two ve Tre modellerinin elektrikli versiyonlarının nisan ayındaki Nikola World etkinliğinde tanıtılacağını duyurdu.

Nikola, Nisan Ayında İki Kamyonun Elektrikli Versiyonunu Duyuracak, System.String[]
Nikola, tamamen elektrikli kamyonlarının üretimi için sona gelmiş gibi görünüyor. Şirket, Nikola Two ve Nikola Tre modellerinin hidrojenin yanı sıra elektrikli modellerinin de olabileceğini açıkladı.

Yine de şirket hidrojenli araçlar üzerinde çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü hidrojen uzun mesafeli sürüşlerde çok daha düşük maliyet ortaya çıkarıyor.









Nikola, 16 ve 17 Nisan'da Phoenix'te gerçekleşecek olan Nikola World etkinliğinde kamyonlarını resmi olarak tanıtacak. Şirket, Two modelinin hidrojenli versiyonunu çalışırken göstereceğini, Tre'nin ise prototip olarak sunulacağını söylemişti. Tre'nin Avrupa testlerinin de önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:45 

Teknoloji
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