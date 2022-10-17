Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu - Son Dakika
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Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu

17.10.2022 16:41
Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu

Nikola şirketinin kurucusu Trevor Milton, yaptığı açıklamalar nedeniyle dolandırıcılıktan suçlu bulundu. İşte detaylar!

Nikola Motors'un kurucu su ve eski CEO'su Trevor Milton, federal mahkemede görülen davada Nikola Motors'un değerini artırmak için yaptığı yanlış açıklamalardan ve yatırımcıları dolandırmaktan suçlu bulundu.

Trevor Milton, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

Milton, tümü Nikola'nın CEO'suyken yaptığı işlerle ilgili olarak iki adet menkul kıymet dolandırıcılığı ve iki adet elektronik dolandırıcılık ile suçlandı. Bir menkul kıymet dolandırıcılığı ve iki elektronik dolandırıcılık suçundan suçlu bulunan Milton, bir menkul kıymet dolandırıcılığından beraat etti.

Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu

Ancak cezası 27 Ocak'a kadar ertelenen Milton 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Savcılar, 40 yaşındaki Milton'ı, Nikola'nın ucuz hidrojenle emisyonsuz çalışabilecek uzun mesafeli kamyonlar üretmeye yakın olduğu ve de eriştiği ürünler ve teknolojiler hakkında yanlış beyanlarda bulunduğu iddiasıyla yatırımcıları cezbettiğini söyledi.

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ABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damien Williams, "Trevor Milton, Nikola'nın yatırımcılarına defalarca yalan söyledi. Bu dolandırıcılık, açık ve net" dedi. Duruşmaya başkanlık eden ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos, Bay Milton'ın Ocak ayında hüküm giyene kadar 100 milyon dolarlık bir kefaletle serbest kalmasına izin verdi.

Milton'un avukatları, Milton'ın kimseyi dolandırma niyetinde olmadığını ve açıklamalarının Nikola'nın hisselerindeki düşüşten sorumlu olmadığını savundu. Trevor Milton'un avukatı Marc Mukasey, mahkemeden ayrılırken "Karar saygı duyuyoruz ancak savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Milton, 2020 yılında Nikola'dan ayrılmıştı

Nikola'nın en büyük hissedarı olan Trevor Milton şirketi 2009 yılında kurdu. Şirket, 2014 yılında halka açıldı. Milton, şirketin hızlı yükselişi hakkında birkaç ciddi iddianın ardından, bir SPAC birleşmesiyle Nikola'yı halka açarak milyarder olduğunda işler gerçekten ilginç olmaya başladı.

Hindenburg Research'ün Nikola ve Milton tarafından yapılan aldatmacayı ortaya çıkaran birkaç iddiada bulunmasının ardından, Nikola'nın hisseleri hızla düşüşe geçti. Trevor Milton, 2020 yılında dolandırıcılık iddiaları gün yüzüne çıkmaya başlayınca Nikola'dan ayrıldı.

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Kaynak: Shiftdelete

CEO, su, Teknoloji, Son Dakika

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