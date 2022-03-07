Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu - Son Dakika
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Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu

07.03.2022 10:05

Rusya, Ukrayna'nın Nikolaev kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'nın Nikolaev kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 12. gününde birçok kentte devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Rusya tarafından, Nikolaev'de bulunan toplu konut alanları vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü. Ukrayna birlikleri, alev alan yapılarda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

(İHA)

Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu
Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu
Nikolaev'de sivil yerleşim yerleri vuruldu

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Ukrayna, konut, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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