Nikon'un Video Merkezli Z6 Kamerası "Filmmaker's Kit" ile Geliyor

Video Merkezli Nikon Z6 Kamera ve Film Yapımcı Seti Nikon'un Video Merkezli Z6 Kamerası "FilmMaker's Kit" ile Geliyor.

Video Merkezli Nikon Z6 Kamera ve Film Yapımcı Seti





Nikon'un Video Merkezli Z6 Kamerası "FilmMaker's Kit" ile Geliyor. Şirket ayrıca Z-Mount için Ultra-Geniş 14-30mm f/4 Zoom objektif açıkladı.



Gerçek full-frame süper örneklenmiş 4K ve 10Bit harici video çıkışı sayesinde Nikon Z6 modeli; şu anki video için en iyi full-frame mirrorless kamerasıdır. Üstelik bu video gücünü daha iyi kullanabilmeniz için bir "Filmmaker's Kit – Film Yapımcı Kitini D850 DSLR modeline benzer şekilde duyurdu.



Nikon Z6 fotoğraf makinesi ve Nikkor Z 24-70mm f/ 4 S zoom objektifi ile birlikte; 10 bitlik 4K videoyu yakalamak için bir Atomos Ninja V 4K HDR 5 "monitör/ kaydedici, MOZA Air 2 üç Eksenli yalpa sabitleyici satın almış oluyorsunuz.



Şirket ayrıca Nikon F-Mount Lensleri için Mount Adapter FTZ, bir Rode VideoMic Pro+ harici mikrofon ve 12 aylık Vimeo üyeliğinin yanında Nikon tanıtım elçilerinden Chris Hershman'dan film yapım kursu bile alıyorsunuz.



Nikon ayrıca yeni bir lens piyasaya sürdü. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Piyasadaki Z-Mount modeli için Nikkor Z 14-30mm f/4 S Zoom ve bir 70-200 Zoom Telefoto belki çok daha popüler olabilirdi.



Nikon'un Video Merkezli Z6 Kamerası ve Yeni ürünler mevcut Z-Mount Ekosistemi için bulunmaz bir nimet olacak. Nikkor Z 14-30mm f/4 S lens 2019 baharında 1,300 dolar fiyatlar, Nikon Z6 ve Filmmaker's Kit ise Ocak sonuna doğru 4,000 dolar fiyatla satışa sunulacak.



Engadget

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