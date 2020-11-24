Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor - Son Dakika

Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor

24.11.2020 13:38
Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye bünyesinde bulunan aşevi, her gün 450 kişinin evine üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye bünyesinde bulunan aşevi, her gün 450 kişinin evine üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Günlük 450 kişi kapasiteye sahip olan ve modern, endüstriyel düzeydeki mutfağıyla hijyenik ortamda hizmet veren Niksar Belediyesi Aşevi, her gün düzenli olarak yaklaşık 450 ihtiyaç sahibi ve yaşlıların yanı sıra, evlerinde kovid19 tedavisi gören hastalara üç çeşit sıcak yemek servisi gerçekleştiriyor. Aşevinde aylık olarak hazırlanan yemek listeleri, günlük kalori ihtiyaçları dikkate alınarak tespit ediliyor. Yemekler, uzman kadrolar tarafından taze ürünler kullanılarak hazırlanıp, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

"Komşusu Açken Tok Yatan Bizden Değildir"

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.); "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözünü rehber edinerek aşevinde vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek, Danişmend Gazi Aşevi vasıtasıyla yaklaşık 120 aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi. Kendi dönemlerinde evlerinden çıkamayacak durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlara evde yemek hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Özcan; "Danişmend Gazi Aşevimiz geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan Ahmet Duran Ünverdi döneminde hizmete başlamıştı. Bizlerde bu hizmeti geliştirerek daha kapsamlı bir hale getirdik. Biz paylaşmayı seven bir milletiz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.); "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözünü rehber edinerek bu hizmeti veriyoruz. Burada ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize mevsim sebzelerimizden günlük sıcak yemek ikram ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı aşevimizde altı personelimiz bulunmakta. Buradan bizzat kendileri gelerek yemeklerini alan ailelerimiz var. Bir kısmını da bizler evlere servis yapıyoruz. Bizim başlattığımız "Evde Yemek" hizmeti ile evlerinden çıkamayacak durumda olan 128 hemşehrimiz yani 75 ailemize sıcak yemeklerini bizler ulaştırıyoruz. Bunun dışında 121 hemşehrimiz aşevimize gelerek yemeklerini kendileri alıyor. Bununla birlikte aşevimizden sadece ekmek alan 39 hemşehrimiz bulunmaktadır. Aşevimiz yaklaşık 120 aileye totalde de yaklaşık 450 hemşerimize hizmet veriyor. Pandemi süreci başladığında dışarı çıkamayan, Niksar'da evlatları olmayan aileler var. Kaymakamlığımız ve İlçe Sağlık Gurup Başkanlığımız ile koordine sağlayarak belirlenen ailelerimize de bu süreçte yemek götürüyoruz. Geçtiğimiz dönemde aşevimizi hijyen ve kullanım şartlarına uygun yeniden modernize ettik. Aşevimizdeki bütün gıdalarımızı bizler tedarik ediyoruz" dedi.

"Aşevimize destek ve yardımda bulunan herkese teşekkür ediyoruz"

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla gönül köprüsü kurduklarını belirten Başkan Özcan; "Bunun dışında hayırsever vatandaşlarımız aşevimizi hayır köprüsü olarak görüyorlar. İster Niksar'da yaşasın veya dışarıda yaşasın birçok konuda yardımda bulunuyorlar. Onların aşevimize sağladığı yardımları bizlerde sıcak yemek olarak hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Özellikle kurban bayramlarında kestikleri kurbanları aşevimize bağışlayan veya bizlere vekalet veren hemşehrilerimiz var. Bizler onların adına kurbanlarını mezbahanemizde keserek, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sıcak yemek olarak ulaştırıyoruz. Bu da bir hayır ve gönül köprüsü kurmamıza vesile oluyor. Bizler burada verdiğimiz hizmetten çok mutlu oluyoruz, herkesin dualarını alıyoruz. Biz gayret ve mücadele ederiz, bizleri işlerimizde başarılı kılan hemşehrilerimizin duasıdır. Dinimiz, töremiz ve inancımız bize bunu ifade ediyor. Bu doğrultuda hemşehrilerimizin her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Ben bu süreçte bizlere yardımlarıyla destek olan Niksarlılara ve burada halkımıza güler yüzlü hizmeti sunan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin" şeklinde konuştu. - TOKAT

Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor
Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor
Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor
Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor
Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor
Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor
Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Niksar Belediyesi Aşevi her gün 450 kişiye sıcak yemek sağlıyor - Son Dakika


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