Niksar Belediyesi, 'Askıda Ekmek' uygulaması başlattı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından fırınlarda "Askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.



Niksar Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 'Askıda Ekmek' uygulaması başlattı. Zabıta ekiplerince, ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 20 fırına ekmek standı yerleştirildi. Uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar stantta bulunan markalarla istedikleri kadar ekmek alabilecek.



'Gönül rahatlığıyla alabilirler'



'Askıda Ekmek' projesinin ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü görevini üsleneceğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Bu sayede bir Osmanlı geleneğini daha yaşatmanın gururunu duyuyoruz. Vatandaşlarımız fırınlardan ekmek temin etmek için geldiğinde kendi evine ekmek ihtiyacını giderirken, ihtiyaç sahipleri için de 'Askıda Ekmek' projesine katkı sunabilecekler. Paylaşmaya sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz günlerde atalarımızdan bize miras kalan askıda ekmek uygulamasını ilçemizde başlattık. Burada en güzel özellik şu; hayrı yapan da ekmeği kimin aldığı da belli değil. Bizler bu projeyi Niksar Belediyesi olarak 1000 ekmek sağlayarak başlattık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz diledikleri fırından ekmeklerini alabilirler. Hemşehrilerimizden her ekmek almalarında askıya da ekmek bırakmalarını rica ediyorum. Millet olarak biz bize yeteriz. Birlikte bu zor dönemleri de aşarak güzel günlere ulaşacağız" dedi. - TOKAT