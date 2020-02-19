Niksar Belediyesi sokak kedilerini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niksar Belediyesi sokak kedilerini unutmadı - Son Dakika

Niksar Belediyesi sokak kedilerini unutmadı

7 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde sokak kedilerinin barınabilmeleri için belediye tarafından park ve bahçelere kedi evleri konuldu.

Niksar Belediyesi sokak kedilerini unutmadı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde sokak kedilerinin barınabilmeleri için belediye tarafından park ve bahçelere kedi evleri konuldu.


Niksar'da kedilerin kış aylarını rahat ve huzurlu geçirmesi için ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan park ve bahçelere kedi evi konuldu. Niksar Belediyesi marangoz atölyelerinde tasarlanıp üretilen kedi evleri sayesinde sokaklarda yaşayan kediler sıcak birer yuvaya kavuşurken çevrede de renkli görüntüler oluştu.


Niksar Belediyesinden yapılan açıklamada; "Can dostlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için hız kesmeden çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kent Park ile Ayvaz Parkına can dostlarımız için kedi evi ve beslenme kabı yerleştirdiler. Sevimli dostlarımızı ziyaret etmeyi unutmayalım" denildi. - TOKAT

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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