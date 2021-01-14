Niksar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Niksar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmenin imza töreni, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve Hak-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir'in katılımıyla yapıldı.

Özcan, 251 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Demir ise "Toplu iş sözleşmemizi Niksar Belediye Başkanlığında tamamladık. Sözleşmemiz neticesinde sosyal haklar hariç ücretlere yaklaşık yüzde 40 zam yapılmıştır. Sosyal haklar olarak da yemek parası, çocuk yardımı ve yakacak parasına ilaveten ikramiye, eğitim yardımı, aile yardımı, izinlerde iyileştirme, evlenme yardımı, sünnet yardımı ve ücretli sosyal izinler, ayrıca ücretli refakat izni sözleşmeye eklenmiştir. 2 yıl süreli yapılan sözleşmemiz üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olsun. Sayın Belediye Başkanımız Özdilek Özcan Bey'e teşekkür ediyorum." dedi.