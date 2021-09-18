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Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri açıldı - Son Dakika

Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri açıldı

18.09.2021 13:04
Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri açıldı, System.String[]

Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle açıldı.

Niksar Belediye spor Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle açıldı.

Fatih Mahallesi'nde yer alan Futbol, Voleybol, Güreş, Oryantiring ve Teakvando dallarında faaliyet gösteren Niksar Belediyespor Kulübüne kazandırılan Sosyal Tesisin açılışına Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Kaymakam İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Ak Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksarlı gençlerin artık spora daha fazla ilgi duyduklarını belirterek; "1926 yılında o günün şartlarında esnaf kardeşlerimizin destekleriyle kurulmuş olan kulübümüz 2005 yılına kadar gelmiş. Bu noktada destek olan Esnaf Odası başkanımız, Ticaret Odası başkanımızın nezdinde geçmişten gelen tüm esnaflarımıza ticaret erbaplarımıza teşekkür ediyorum. Kulübümüzün Futbol, Voleybol, Güreş, Oryantiring ve Teakvando gibi spor dalları bulunmakta. Sporun amacı Niksarlı gençlerimizi dinç tutmak, sporla gençlerimizin bedensel gelişimlerini sağlarken aynı zamanda zihinsel gelişimlerini de sağlamaya çalışıyoruz. ve çocuklarımızı olabilecek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına çok önemli bir faaliyet olarak görüyorum. Bu amaçla daha önce bir okulumuzun öğrenci yurdu olarak kullandığı binayı Niksar Belediyespor Sosyal tesisi olarak düzenledik ve ilçemize kazandırdık. Bu tesisin mülkiyeti İl Özel idaremize ait, bu noktada Futbol, Voleybol, Güreş, Oryantiring ve Teakvando dallarında faaliyet gösteren kulübümüze, sosyal tesis kazandırılmasında emekleri olan, Tokat Milletvekillerimize, Ak Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize ve binanın bize tahsisini sağlayan İl Genel Meclisi Başkanımız Av. Erol Duyum'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Özcan'ın konuşmasının ardından, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'da birer selamlama konuşması yaparak tesisin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundular.

İlçe Müftüsü İlhami Şahin'in duasının ardından protokol tarafından Niksar Belediyespor Sosyal Tesislerinin açılış kurdelesi kesilerek bina gezildi. Açılış ikramların ardından sona erdi. - TOKAT

Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri açıldı
Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri açıldı
Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri açıldı
Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri açıldı

AK Parti, Niksar, Futbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Niksar Belediyespor Sosyal Tesisleri açıldı - Son Dakika Spor


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