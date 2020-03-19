Niksar'da 4 gün açık olan semt pazarı Koronavisürüsü sebebiyle tek güne düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niksar'da 4 gün açık olan semt pazarı Koronavisürüsü sebebiyle tek güne düşürüldü - Son Dakika

Niksar'da 4 gün açık olan semt pazarı Koronavisürüsü sebebiyle tek güne düşürüldü

6 saat önce

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ilçede koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Niksar'da 4 gün açık olan semt pazarı Koronavisürüsü sebebiyle tek güne düşürüldü, System.String[]

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ilçede koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan haftada dört gün açık olan semt pazarının alınan tedbirler çerçevesinde sadece Cumartesi günleri Şehit Naci Yıldırım Caddesinde açılacağını söyledi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan Korona virüsü ile mücadele konusunda alınan tedbirler konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde Niksar Belediyesi olarak gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bir yandan ilçemizde dezenfektasyon faaliyetlerimiz devam ederken, bir yandan da İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Günlük olarak halkımızın yoğun kullandıkları devlet daireleri olmak üzere, cadde ve sokaklarımızı itfaiye kanalıyla yıkamaya özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizden çok zaruri olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve toplu alanlara girmemelerini rica ediyoruz" dedi.


Semt Pazarı Sadece Cumartesi Günleri Açılacak


Başkan Özcan açıklamasının devamında şunları ifade etti; "Kaymakamımız başkanlığında gerçekleştirdiğimiz hıfzıssıhha toplantımız ile belirli yeni önlemler aldık. Bunlardan en önemlisi ilçemizde dört gün boyunca açık olan semt pazarlarımızdır. Yoğun bir hareketin yaşandığı pazarlarımızı tek güne indirmiş bulunmaktayız. Semt Pazarımız sadece Cumartesi günleri Şehit Naci Yıldırım Caddesinde açılacaktır. Risk gurubu olan hemşehrilerimizin belediyemize gelmeden su yüklemelerini yapmaları için mobil su yükleme aracımızı tahsis ettik. 110 - 153 ile 0850 633 06 60 numaralarından veya internet sayfamızdan hemşehrilerimiz işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tüm hemşehrilerimizden virüslerle mücadele konusunda bizlere destek vermelerini rica ediyorum" dedi. - TOKAT

Özdilek Özcan, Niksar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:50 Kaynak: İHA

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