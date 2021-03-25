Niksar'da 480 çiftçiye tohum desteği - Son Dakika

Niksar'da 480 çiftçiye tohum desteği

25.03.2021 16:08
Niksar'da 480 çiftçiye tohum desteği, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteklemeli yağlık ay çiçeği, kuru fasulye (Şeker-Oturak tipi) ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteklemeli yağlık ay çiçeği, kuru fasulye (Şeker-Oturak tipi) ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Niksar'da, "Ayçiçeği Üretiminin Yaygınlaştırılması, Kuru Fasulye Tarımının Geliştirilmesi ve Baklagil Hasad Makinesi Temini ile Çayır Mera Islah ve Amenajman" projesi kapsamında, yem bitkileri ekiminin artırılması ve Türkiye'nin baklagil ihtiyacına katkı sunulması amacıyla 480 çiftçiye, yüzde 75'i hibeli 2055 kg yağlık ayçiçeği, yüzde 71'i hibeli 2500 kg kuru fasulye tohumu ile 3750 kg silajlık mısırdan oluşan toplamda 8305 kg hibe destekli tohum dağıtıldı.

Proje kapsamında düzenlenen dağıtım programı; Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, İl genel Meclis Üyeleri Sadullah Karataş, Kamil Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ile çiftçilerin katılımıyla yapıldı.

Tarlaların ve arazilerin boş kalmamasını mutlaka ekilmesi gerektiğinin altını çizen Kaymakam İlhami Doğan, en önemli görevimiz üretmek diyerek; "İnşallah çiftçilerimiz bu destekleri yerinde kullanırlar, hayırlısıyla bol kazançlı yıllarımız olur, vatandaşlarımız inşallah hem kendi ceplerine, hem ülkemize gelir elde ederler, özellikle bu pandemi sürecinde buna en fazla ihtiyacımız olduğunu peşinen söylüyorum. Artık boş tarla, boş arazi bırakmaya ne lüksümüz var ne de bu konuda inisiyatifimiz var, bu konuda bize düşen ne görev varsa her türlü desteği de layıkıyla bundan sonra da yerine getireceğiz. Hiçbir şekilde tarıma ara vermeden insanımızın kendi yiyeceğinin kendisine yeter derecede tedarikini sağlamaktır. Bu vesile ile de Tarım Bakanlığımız tarım çalışmaları kapsamında bahsettiğimiz ürünleri vatandaşımıza çok cüzi bedellerle veriyoruz. Emeği geçen bakanlık yetkililerimize, Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yetkililerimize, sayın valimize, yine her aşamada bize parasal destek veren her türlü konuda bize çabalarımızda destek veren İl Özel İdaresi yetkilisi arkadaşlarımıza özellikle bu çalışmalarımızda çiftçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bol bereketli, bol kazançlı, kazasız belasız bol bereketli yıllar temenni ediyoruz. Bu aşamada tekrar mesajlarımızı da iletiyorum, köylümüz vatandaşımız tarlada bu tarımsal işleri yürütürken yine Covid ile ilgili tedbirlerimizi aynen devam ettiriyoruz. İnşallah şu belalardan sıkıntılardan da kurtulmayı amaç ediniyoruz" dedi. - TOKAT

Niksar'da 480 çiftçiye tohum desteği
Niksar'da 480 çiftçiye tohum desteği
Niksar'da 480 çiftçiye tohum desteği

Hisarcık, Niksar, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niksar'da 480 çiftçiye tohum desteği - Son Dakika Ekonomi


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