Niksar'da Arıcılara 240 Adet Kovan Dağıtıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 24 üreticiye 12 şer olmak üzere 240 adet arı kovanı dağıtıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 24 üreticiye 12 şer olmak üzere 240 adet arı kovanı dağıtıldı.



Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kısa adıyla DOKAP olan Doğu Anadolu kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Niksar'da arıcılara 240 arı kovanı dağıtıldı.



Kovan dağıtımıyla ilgili bilgiler veren Niksar İlçe Tarım Müdürü Namık Özdüzgün; "Yapılan bu çalışma arı kolonilerinin geliştirilmesi için Tokat Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza bağlı olan kısa adıyla DOKAP olan Doğu Anadolu kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş olan bir projedir. Amaç arıcılığın geliştirilmesine yönelik, ilimizde ve diğer ilçelerde de uygulanan bir proje. Niksar ilçemizde de geçen yıl, destekleme almaya hak kazanmış olan Tokat Arıcılar Birliği üyesi olan 24 üreticiye 12 şer olmak üzere 240 kovan, şerbetlik ve Varroa hastalığına karşı ilaç dağıtımı gerçekleştirdik. Bu projenin amacı özellikle yerli arıcılık yapan üreticilerimizin desteklenmesine yöneliktir. Niksar'da gezginci arıcılarımız çok fazla burayı tercih ediyorlar ama bunun yanı sıra yerli arıcılarımızda var. Yaklaşık olarak Niksar'da 2500 civarında kovan sayısına sahibiz, ama tabiki bölgemiz burada konaklamaya müsait olduğu için özellikle çevre illerden Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Ordu gibi illerden gelen gezginci arıcılar da var. Yazın konaklamak için kullanılan bir bölgeye sahibiz. Yıllık olarak da 30 Bin civarında kovan kuruluyor ilçemize" dedi.



Öte yandan 2018 yılında Niksar'da 55 Bin 150 kg bal üretimi yapıldığı bildirildi.



Tokat Arıcılar Birliği Niksar temsilcisi Halis Kütükcü'de ilçede arıcılığın yaygınlaştırılması için çabaladıklarını belirterek 24 üreticiye teslim edilen kovanların hayırlı olması temennisinde bulundu. - TOKAT

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