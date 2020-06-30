Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak (2) - Son Dakika

Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak (2)

10 TON ÇÖP TOPLANDIYapılan çalışma kapsamında bölgede toplanan çöpler buğday pazarı bölgesinde çöp poşetleri içinde sergilendi.

10 TON ÇÖP TOPLANDI

Yapılan çalışma kapsamında bölgede toplanan çöpler buğday pazarı bölgesinde çöp poşetleri içinde sergilendi. Çöpler daha sonra Niksar Belediyesine ait çöp araçlarıyla Yeşilırmak Belediyeler Birliğine çöp depolama alanına gönderildi. 500 kurum çalışanı ve 250 gönüllü vatandaşla çevre temizliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Bugün Sayın Kaymakamımız İlhami Doğan bey, 500 yakın kurum çalışanlarımız ve 250'ye yakın çevre gönüllüsü vatandaşlarımızla bugün Niksarımızın köyleri, şehir merkezi ve Çamiçi yaylamız, mesire alanları olmak üzere çevre temizliği gerçekleştirdik. Gördüğümüz tablo bu. Bugün burada yaklaşık 10 ton çöpü gündelik alanlarımızdan çıkardık. Biz Niksar Belediyesi olarak gündelik olarak ilçe merkezimizin çöplerini toplayarak aktarma istasyonumuzla Yeşilırmak Belediyeler Birliğine gönderiyoruz. Ama buna rağmen insanımızın çevreye olan duyarlılığını buradan anlamış oluyoruz. Bugünkü etkinliğimizin amacı çevremizi, Niksarımızı koruyalım. Çocuklarımızın geleceğini heba etmeyelim" dedi.

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Özdilek Özcan, Niksar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niksar'da çevreye çöp atanlara ceza uygulanacak (2) - Son Dakika

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