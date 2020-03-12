Niksar'da dolmuş ve duraklarda korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Niksar'da dolmuş ve duraklarda korona virüs önlemi - Son Dakika

Niksar'da dolmuş ve duraklarda korona virüs önlemi

6 saat önce

Niksar'da dolmuş ve duraklarda korona virüs önlemi Tokat'ın Niksar ilçesinde, korona virüsüne karşı önlem almak için şehir içi dolmuşlar ile duraklarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlatıldı.

Niksar'da dolmuş ve duraklarda korona virüs önlemi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde, korona virüsüne karşı önlem almak için şehir içi dolmuşlar ile duraklarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlatıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Niksar Belediyesi Başkanı Özdilek Özcan "Niksar'da hemşerilerimiz rahat olsunlar, biz Niksar Belediyesi olarak bu konu ile ilgili üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik getirmeye de devam ediyoruz. Olası bir tehditten dolayı bu önlemlerimizi alıyoruz. Niksar halkı gönül rahatlığıyla tüm toplu ulaşım araçlarını kullanabilir" dedi.

Başkan Özcan, ayrıca rutin olarak duraklarda temizlik yaptıklarını da belirterek; "Zaten rutin olarak duraklarımızda tazyikli suyla temizlik çalışmaları yapıyorduk. Biz mevcut durum nedeniyle bugün itibarıyla bu durak ve dolmuşlarda da dezenfeksiyon işlemlerine başladık. Mesaimi bitiminde de resmi kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapacağız. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki korona virüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

Öte yandan yapılan çalışmadan dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, Refik Akpınar adlı vatandaş herkes görüşmemek gerektiğini belirterek; "Virüse karşı ellerin mutlaka sabunlanması, temiz giyinmemiz lazım, herkesle görüşmememiz lazım, bir metre arayla mesafede olmamız ve tokalaşmamamız lazım. Böyle tedbirleri alırsak daha bir şey olmaz herhalde memleketimize" şeklinde konuştu.

Niksar'da dolmuş ve duraklarda korona virüs önlemi

Niksar Belediyesi, Özdilek Özcan, Niksar, Tokat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:41 Kaynak: İHA
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