Niksar'da Emniyet Koordinasyon ve Danışma Toplantısı
48 dakika önce
Niksar'da ilçe emniyet koordinasyon ve danışma toplantısı yapıldı.
Niksar
'da ilçe emniyet koordinasyon ve danışma toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
makamında Tokat
Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan
başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Özdilek Özcan
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Binbaşı Halil Keskin
, İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan, Belde Belediye Başkanları ve ilgili daire müdürleri katıldı.
İlçe sorunları ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşma yapan Kaymakam Vekili Gödekmerdan, "Devlet olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürmek zorundayız. Bu nedenle hepimiz sorunların çözümü noktasında en iyi şekilde diyalog halinde olmamız gerekir dedi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
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