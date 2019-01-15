Son Dakika Haberleri: Niksar'da Emniyet Koordinasyon ve Danışma Toplantısı

Niksar'da Emniyet Koordinasyon ve Danışma Toplantısı

48 dakika önce

Niksar'da ilçe emniyet koordinasyon ve danışma toplantısı yapıldı.

Niksar'da Emniyet Koordinasyon ve Danışma Toplantısı, System.String[]
Niksar'da ilçe emniyet koordinasyon ve danışma toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında Tokat Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Halil Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan, Belde Belediye Başkanları ve ilgili daire müdürleri katıldı.

İlçe sorunları ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşma yapan Kaymakam Vekili Gödekmerdan, "Devlet olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürmek zorundayız. Bu nedenle hepimiz sorunların çözümü noktasında en iyi şekilde diyalog halinde olmamız gerekir dedi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

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