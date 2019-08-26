Son Dakika Haberleri: Niksar'da eski hastane, bölgesine sağlık merkezine dönüştürülecek
Son Dakika Güncel Haber

Niksar'da eski hastane, bölgesine sağlık merkezine dönüştürülecek

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alana sağlık merkezi yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Niksar'da eski hastane, bölgesine sağlık merkezine dönüştürülecek, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alana sağlık merkezi yapımı için çalışmalar başlatıldı.


Niksar'da yeni devlet hastanesinin yapının ardından yıkılan eski hastane bölgesine 1 ekiplik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Merkezi Hizmet binası için yapım ihalesi gerçekleştirildi. Alanda Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz ile incelemelerde bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak, sağlık merkezi Niksar'a kazandırdıklarını söyledi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan böyle bir sağlık kompleksinin ilçeye kazandırılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek; "Kültür Mahallemiz ile GOP Mahallemizin kesiştiği bu noktada, hükümetimiz ile istişarelerde bulunduğumuz ve yatırım programına alınan 1 ekiplik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Merkezi Hizmet binası için yapım ihalesi gerçekleştirildi. 16 Ağustos'ta ise yer teslimi gerçekleştirildi. Bizlerde belediye olarak ruhsatlarını vererek, arzu ettiğimiz bu sağlık hizmetinin inşaatı başlamasını sağlayacağız. Bu sağlık kompleksinin ilçemizde yapılmasına büyük destekleri olan, Tokat Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.


574,29 metre kare oturum alanı, 2826,73 metre kare İnşaat alanı ve Bodrum+Zemin+3 Kattan oluşan merkezde, 1 ekiplik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Merkezi Hizmet binası bulunuyor. - TOKAT

Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar evlerini terk etti
Ucuz internette süre uzuyor Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi Son Dakika! Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:47:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niksar'da eski hastane, bölgesine sağlık merkezine dönüştürülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]