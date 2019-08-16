Niksar'da evin çatısı alev alev yandı
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Niksar'da evin çatısı alev alev yandı TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Niksar Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
'da evin çatısı alev alev yandı
TOKAT - Tokat
'ın Niksar ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçe merkezi Bağlar
Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi
itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartman sakinleri kısa sürede binadan tahliye edilirken, mahallede korku dolu anlar yaşandı. Polis
vatandaşları sakinleştirmekte zor anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye
ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.
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