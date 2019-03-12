Son Dakika Haberleri: Niksar'da "İstiklal Marşının Kabulünün 98. Yıl Dönümü" Kutlandı

Niksar'da "İstiklal Marşının Kabulünün 98. Yıl Dönümü" Kutlandı

4 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.

Niksar'da
Tokat'ın Niksar ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Niksar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Tarih öğretmeni M. Necati Güneş tarafından yapıldı.

Programda, Oratoryo ve İstiklal Marşı ile ilgili öğrenci gösterilerinin ardından müzik dinletisi sunuldu ve şiirler okunduktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programının finalinde ise Kitap Tokat projesi kapsamında okuma kültürü ödül töreni düzenlendi.

Programa Tokat Vali Yardımcısı Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Başsavcı vekili Murat Acer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, belediye başkan adayları, vatandaşlar, idareciler, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antiapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niksar'da "İstiklal Marşının Kabulünün 98. Yıl Dönümü" Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]