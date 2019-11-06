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Son Dakika Güncel Niksar'da S plakalar denetlendi

Niksar'da S plakalar denetlendi

7 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetimleri yapıldı.

Niksar'da S plakalar denetlendi, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetimleri yapıldı.


Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminde hizmet veren öğrenci servislerinin denetimine başladı. Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, S Plakalı öğrenci servislerine yönelik de denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde eksiklikleri bulunan servis araçlarına ilgili yönetmelikler gereği işlem yapıldı. Öğrenci servislerinin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara göre çalışıp çalışmadıkları Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. Denetimler şehrin muhtelif noktalarında yapılıyor.


Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Niksar merkezinde yaklaşık 61 tane S Plakalı okul servis aracının hizmet verdiğini belirtilerek, öğrencilerin can güvenliği için okul servis araçlarının kurallara uymak zorunda olduğunu söylediler. Bu nedenle yapılan denetimlerin büyük önem taşıdığını ifade edilen açıklamada, S Plaka harici sivil plaka ile taşımacılık yapmanın yasak olduğunu dile getirildi.


Belediye Başkanı Özdilek Özcan, zabıta ekiplerinin eğitim ve öğretim yılının başlaması ile denetimlerini sıkı tuttuğunu kaydederek öğrenci ve personel servis araçlarının denetiminin rutin olarak süreceğini belirtti. - TOKAT

Niksar Belediyesi, Zabıta, Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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