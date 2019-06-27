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Niksar'da şehit annesi vefat etti

2 saat önce

Erzurum İli Tekman ilçesinde görev yaptığı sırada teröristlerle çıkan çatışmada 12 Mayıs 1999 tarihinde 30 yaşında şehit olan Şehit J.Asb.Bçvş. Şevki Toprak'ın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan annesi Saliha Toprak yaşamını yitirdi.

Niksar'da şehit annesi vefat etti, System.String[]
Erzurum İli Tekman ilçesinde görev yaptığı sırada teröristlerle çıkan çatışmada 12 Mayıs 1999 tarihinde 30 yaşında şehit olan Şehit J.Asb.Bçvş. Şevki Toprak'ın Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan annesi Saliha Toprak yaşamını yitirdi.

1999 yılında Erzurum Tekman İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı sırada teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan J.Asb.Bçvş. Şevki Toprak'ın annesi yaşamını yitirdi. Öğle namazını müteakip Şeyh Keşfi Osman Efendi Camiinde İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan Toprak'ın cenazesi, Harmancık kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Tokat Vali Yardımcısı Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, Jandarma Albay Ahmet Camuz, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe jandarma Komutan vekili Jandarma Teğmen Erdinç Karakaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurettin Saçkan, cenaze yakınları ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
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