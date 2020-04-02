Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Son Dakika
Son Dakika Yerel Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Son Dakika

Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü

6 saat önce

Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, uygulama noktalarını inceledi, sürücülere mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu Tokat'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında, sürücüler ile...

Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, uygulama noktalarını inceledi, sürücülere mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçme ve trafik kontrolleri yapıldı.

Niksar Kaymakamlığının talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, Niksar 'da sorumluluk bölgelerinde Polis ve Jandarma ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından ilçeye giriş yapan araçlar durdurularak sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan ile birlikte, Ordu-Akkuş-Niksar karayolu ilçe girişinde Jandarma ve polis ekiplerince ortaklaşa yürütülen uygulama noktasını ziyaret etti.

Sürücüleri mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Kaymakam Doğan, ilçe genelinde alınan tedbirler hakkında da şunları söyledi; "Kovid-19 malum sadece ülkemiz değil tüm dünyayı etkileyen kriz haline geldi, pandemi de ilan edildi. Bu çerçevede ilçemizde de alınan hıfzıssıhha kararları, bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın kararnameleri doğrultuşunsa bizde hem ilçe girişlerimizde, özellikle bizim ilçemiz için en önemli nokta Ordu girişi, diğer ilçelerimizde sayın valimizin takdirleri ile Erbaa, Reşadiye ve diğer Sivas tarafı da muhafaza edilmekte. Bizim buradaki vatandaşımıza en büyük yaklaşımımız bilinçlendirme ve "evde kal" noktasını biraz daha birebir izah etmektir. Vatandaşımızı bu konuda duyarlı oldukları için özellikle teşekkür ediyorum. Yine evde bakım hizmetleri vefa projemiz çok sağlıklı ilerliyor. O yüzden vatandaşımızın ihtiyaçları olduğu zaman direk 155-156 telefonlarımızdan bize ulaşmak suretiyle ihtiyaçlarını belirlesinler, iletsinler gereksiz yere sokağa çıkma, sosyal izolasyon dediğimiz mesafe şartlarına uygun davransınlar. evlerine vardıkları zaman elbiselerini çıkarmak suretiyle ivedi şekilde ellerini 20 saniye belirlenen süreyle sabunla yıkamak suretiyle kendi hijyenlerini ve ailelerinin hijyenlerini temin etsinler. Onun ötesindeki resmi görüşlerimize bakanlığımızın görüşlerine Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesindeki görüşlerine riayet etsinler sağdan soldan dolma bilgilerle hareket etmesinler. İnşallah biz Niksar'ız diyoruz bu Korona ve virüsünü yıkarız diye de sloganımızı söylüyoruz" dedi.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik de denetim yaparken, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlıların ihtiyaçları da yine polis ve Jandarma ekipleri tarafından karşılanıyor.

Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü

İlhami Doğan, Niksar, Tokat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:03 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş makinesi boruyu deldi, doğal gaz alev aldı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor         
21:23
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
21:06
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler         
20:46
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
FETÖ ile bağlantılı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı         
20:25
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı         
20:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim         
18:34
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!         
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 21:47:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niksar'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]