Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu - Son Dakika

Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu

11.03.2021 14:58

Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ilçede korona virüs vaka sayılarında yaşanan artışa neden olarak, düğünleri, kurban kesimi ve kadınların gün tertip etmelerini gösterdi Niksar Kaymakamı İlhami Doğan,...

Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ilçede korona virüs vaka sayılarında yaşanan artışa neden olarak, düğünleri, kurban kesimi ve kadınların gün tertip etmelerini gösterdi

TOKAT - Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, ilçede korona virüs vakalarındaki artış sebebinin özellikle düğünler, kadınların gün tertip etmeleri veya kurban kesmeleri olduğunu söyledi.

Tokat'ın Niksar İlçesinde Kaymakam İlhami Doğan, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam İlhami Doğan beraberinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Adem Evlice, İlçe Jandarma Komutanı Recep Özdeş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptı.

Niksar'ın vaka sayılarında Tokat'ta üçüncü sırada olduğunu belirten Kaymakam Doğan; "İlimiz malum kırmızı kodda ilçemiz Niksar ise üçüncü sırada, vaka sayılarımızda geçen haftalarda bir artış söz konusu olmuştu normal bir geçişteki hadiseden ötürü. Sayılarımızda biraz artışlar olmuştu ama şu an itibariyle son vaka sayımız günlük 20 civarında, 32-35'ler seviyesinden bugüne geldi, toplam vaka sayımız da 221 civarında. Özellikle vaka sayılarında artış sebep olarak düğünler, kadınların gün tertip etmeleri veya köylerde kurban kesmeleri şeklinde olan birtakım hususlar vardı. Özellikle Terzioğlu ve Çay köylerimiz malum bu konulardan vaka artışlarından ötürü karantina altına alındı. Karantinamız devam ediyor, eğer oradaki vaka sayılarımız düşerse rahatlayacağız. Merkezde de 4 mahallemizde biraz yoğunluk teşkil eden durum söz konusu. Bu tedbirleri inşallah tematik tedbirlerimiz, bakanlığımızın almış olduğu ilkeler doğrultusunda sürdürmekteyiz. Hem genel bir denetimler hem tematik denetimler yürütülmeye devam ediyor. Bu sayede sonuç alacağımıza inanıyorum, okullarımız belirlenen ilkeler doğrultusunda açıldı. Eğitimlerine devam ediyorlar, vatandaşımızdan da şunu özellikle istirham ediyorum, yani yapılacak olan tüm denetimlere, tüm tedbirlere riayet etmelerini, okullarımızın bu şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağlayacaktır. İşletmelerimiz yine belli kriterler doğrultusunda açık ama istediğimiz randımanı alabilmemiz adına gereken tedbirlere uymalarını özellikle rica ediyorum.

Mutasyonlu hasta sayımız özellikle iki köyümüzde vaka olaraktan mutasyonlu hasta sayımız fazlaydı. 22 vakamız köylerde var, yani yüzde 40'lar civarında 80'e yakın mutasyonlu vakamız var. Ama onları da karantina altında ve hastane tedbirleri ile yürütülen bir sistem söz konusu, onda da epey bir kontrolü sağlamış diyebiliriz. Arpaören Köyümüzde üç öğretmenimiz, bir de okul müdürü yardımcısı arkadaşımızda vaka söz konusu oldu. Orada 52 öğrencimiz var, tabi aileler öğretmenlerden dolayı öğrencilerini göndermeme eğilimi oldu, bizde tedbiren hem oradaki öğrencilerin güvenliği için hem sağlığı için bu hafta okulumuz tedbiren şu anda beklemede. Ama evden eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetleri devam ediyor" dedi.

Kaymakam Doğan, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Denetim sırasında vatandaşlar ile de sohbet eden Kaymakam Doğan, geçirdiğimiz bu süreçte akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılmaması, taziyelerin de telefon aracılığıyla bildirilmesi, zorunlu olmadıkça evlerde kalınması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Kaymakam Doğan ayrıca yüz yüze eğitimin devam ettiği Kaya İsmet Özden Ortaokulunu da ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu
Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu
Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu
Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu

İlhami Doğan, Hisarcık, Niksar, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Niksar'da vaka sayısının artış sebebi düğünler, kurban kesimi ve altın günleri neden oldu - Son Dakika


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