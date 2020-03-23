Niksar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niksar'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yaşlılara yardım eli - Son Dakika

Niksar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım eli

7 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Niksar'da

Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor. Söz konusu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, belirlenen numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor. Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere götürerek teslim ediyor. - TOKAT

Kaymakamlık, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:02 Kaynak: İHA

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