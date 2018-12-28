Niksar'da Zabıta Ekipleri Doğaya Yiyecek Bıraktı
49 dakika önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye Zabıta Amirliği Ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.
Tokat
'ın Niksar
ilçesinde Belediye Zabıta
Amirliği Ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.
Belediye Zabıta ekipleri, fırınlardan ve lokantalardan aldığı yiyecekleri, ilçeye 16 km uzakta bulunan Çamiçi Yaylasına götürerek yabani ve sokak hayvanları için doğaya bıraktı.
Zabıta Müdürü Ümit Aksu
her yıl karla kaplı alanlara yaban ve sokak hayvanları için çeşitli yiyecekler bıraktıklarını belirterek; "Her yıl kar yağdığında biz bu işi yapıyoruz. İlçedeki çeşitli lokanta ve fırınlardan yiyecek ve ekmek topluyoruz. Çünkü doğada kalan hayvanların aç kaldığını biliyoruz. Karla kaplandığı için yiyecek bulma şansları çok azalıyor. Bundan sonra da yine topladığımız yiyecekleri doğaya bırakmaya devam edeceğiz" dedi. - TOKAT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:38 Kaynak: İHA
Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
İstanbul'un Eski Başkanı Kadir Topbaş İlk Kez Açıkladı: İstifam İstenmedi, Ben İstifa Ettim