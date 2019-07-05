Niksar'daki tarihi camide 'kılıçlı hutbe' geleneği yaşatılıyor

TOKAT'ın Niksar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de 2 yıl önce yeniden başlatılan ve Osmanlı dönemi geleneği olan kılıçlı cuma hutbesi ilgi çekiyor.Niksar'da 1145 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami'de, Osmanlı döneminde 6 asır devam eden Cuma günleri kılıçla hutbe okuma geleneği yeniden uygulanmaya başlandı. 2 yıl önce hayata geçirilen uygulamayla minbere çıkan cami imamı hutbe sonrası eline kılıç alarak cuma duasını gerçekleştiriyor. Cami imamı Selim Demirci, bugün de hutbe sonrası elinde kılıçla dua etti.600 YILLIK TÜRK GELENEĞİNiksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kılıçla hutbe okumanın Osmanlı'ya ait bir gelenek olduğunu, fetih camilerinde uygulandığını belirterek, "Son 2 yıldır biz de camimizde yeniden uygulamaya başladık. Fetih camilerinden şu anda Türkiye'de 6 tane var. Niksar Ulu Cami de bunlardan bir tanesi. 600 yıllık geleneği biz son 2 yıldır yeniden başlatık. Cuma hutbesini hocamız kılıç ile okuyor. Bu bir Türk geleneğidir. Bunun dini ritüellerde bir karşılığı yok. Bu beldenin, Türk beldesi olduğunu göstermesi anlamında hocamız hutbeye kılıçla çıkıyor, duasını kılıçla yapıyor. Hutbe sonrası kılıcını uygun bir yere bırakarak cuma namazını kıldırıyor" dedi.Niksar Belediyesi olarak Diyanet İşler Başkanlığı ile yaptıkları görüşmenin ardından uygulamanın yeniden başlatıldığını ifade eden Özcan, "Vatandaşımızdan ve bölgemizden buna karşı bir ilgi var. Sırf kılıçla hutbenin nasıl icra edildiğini görmek amacı ile buraya cuma namazı kılmaya gelen insanlar oluyor" dedi.

- Tokat