Son Dakika Haberleri: Niksar'dan çalınan traktör römorku Erbaa'da bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Niksar'dan çalınan traktör römorku Erbaa'da bulundu - Son Dakika

Niksar'dan çalınan traktör römorku Erbaa'da bulundu

7 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde çalınan traktör römorku, Jandarma tarafından Erbaa'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Niksar'dan çalınan traktör römorku Erbaa'da bulundu, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde çalınan traktör römorku, Jandarma tarafından Erbaa'da bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Beldesinde bulunan Bahçelievler mahallesinden bir traktör römorkunun çalındığı ihbarını aldı. Yapılan takip ve çalışma sonrasında çalıntı römorkun Erbaa ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler çalınan römorku Erbaa ilçe merkezinde bulunan Ziya Gökalp mahallesinde buldu. Hırsızlık olayını işlediği iddia edilen şahsın tutuklanarak gözlem altına alındığı ve adli işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşılırken, römorkun sahibine teslim edildiği öğrenildi. - TOKAT

Niksar, Tokat, Erbaa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, gözaltına alındı
Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine "iyi hal" raporuyla geçmiş Otobüsten düşen kadının ölümünde araç sürücüsü tam kusurlu bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niksar'dan çalınan traktör römorku Erbaa'da bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]