Niksar'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niksar'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım kampanyası - Son Dakika

Niksar'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım kampanyası

6 saat önce

Niksar'dan Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemeleri gönderildi.

Niksar'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım kampanyası, System.String[]

Niksar'dan Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemeleri gönderildi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Kaymakamlık, Belediye ve Niksar Kent Konseyi tarafından başlatılan yardım kampanyasında bölgeye toplam 3 tır yardım malzemesi gönderildiği bildirdi.

Niksarlı vatandaşlar tarafından kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini belirten Özcan, bu nedenle ilçe halkına teşekkür etti.

Özcan, şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen deprem bizleri ziyadesiyle üzdü. Depremin ardından Niksarlı hemşehrilerimizin destekleriyle yardım kampanyası başlattık. Halkımız bu kampanyaya çok büyük destek sağladı. Tüm halkımızdan Allah razı olsun. Bir tırımızda sadece su, diğer 2 tırda ise halkımızdan gelen yaşam ürünleri bulunuyor. Elazığ ve Malatya'da bir kardeşimiz üşüse, bizim kalbimiz donar. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Bir daha öylesine büyük acıların yaşanmamasını diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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