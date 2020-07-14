Niksar Kaymakamı Doğan; "Niksar halkı sizleri unutmayacak" - Son Dakika

Niksar Kaymakamı Doğan; "Niksar halkı sizleri unutmayacak"

Tokat'ın Niksar ilçe Kaymakamı İlhami Doğan, ilçeden tayini çıkan ve emekliye ayrılan personele yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Niksar halkının kendilerini unutmayacağını söyledi.

Tokat'ın Niksar ilçe Kaymakamı İlhami Doğan, ilçeden tayini çıkan ve emekliye ayrılan personele yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Niksar halkının kendilerini unutmayacağını söyledi.

Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti


Niksar'da görev yapan Jandarma, emniyet ve daire müdürleri arasından başka illere tayini çıkan ve emekliye ayrılanlara kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi.


İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Halil Keskin, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Ömer Özerdemir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bedir Arslan ve Orman İşletme Müdürü İlhan Yazıcı tayin olurken, Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Zengin ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ömer Çizmeci ise emekliye ayrıldılar.


Niksar Kaymakamlığı tarafından Belediye Kent Park Tesislerinde gerçekleştirilen veda yemeğine Kaymakam İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile ilçede görev yapan daire müdürleri katıldı. Yemekte zaman zaman hüzünlü, zaman zaman da neşeli anlar yaşanırken, görev süresi boyunca meydana gelen olaylarla ilgili anılar da tazelendi.


Veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan kapılarının ve gönüllerinin her zaman açık ve Niksar'da bir evlerinin olduğunun altını çizerek; "İki arkadaşımızın emekli olması, diğer arkadaşlarımızın da tayini dolayısıyla biraraya geldik. Bu süre içerisinde yaklaşık 9 ay zaman dilimi içerisinde benle beraber emek çaba sarfeden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Niksar'da yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı emekliye ayrılan ve tayini çıkan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatlarında ve yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Her zaman Niksar'da bir evlerinin olduğunu kapımızın her zaman açık olduğunu, gönlümüzün her zaman açık olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.


Tayini çıkan ve emekliye ayrılanlarda yaptıkları konuşmalarda Niksar'da görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve Niksar'ı asla unutamayacaklarını kaydettiler.


Yapılan konuşmaların ardından tayini çıkan ve emekliye ayrılan personele Kaymakam İlhami Doğan başarı belgelerini verirken, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'da Niksar hatırası olarak çini tabak hediye etti. - TOKAT

İlhami Doğan, Niksar, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Niksar Kaymakamı Doğan; 'Niksar halkı sizleri unutmayacak' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:34 Survivor 2020'de şampiyon Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Survivor 2020'de şampiyon Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 00:39:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niksar Kaymakamı Doğan; "Niksar halkı sizleri unutmayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]